Aifi, attese nuove operazioni dei fondi chiusi nella seconda parte dell’anno Innocenzo Cipolletta, presidente dell’associazione, richiama alla necessità che i fondi pubblici si affianchino a quelli privati in operazioni in collaborazione. di Monica D'Ascenzo

«I Pir alternativi, che avevamo chiesto, sono andati in porto e speriamo portino nuovi capitali alle nostre imprese. Auspichiamo che dei 250 miliardi di capitali previdenziali una parte rilevante possa andare agli investimenti dei fondi. Vale lo stesso per il private banking: 4mila miliardi investiti e solo in minima parte in Italia, in gran parte nei fondi internazionali. C’è inoltre la necessità che il capitale pubblico, che viene immesso ora sul mercato, non spiazzi il capitale privato. È necessaria una collaborazione forte attraverso i fondi dei fondi». Il presidente di Aifi, Innocenzo Cipolletta, fa il punto della situazione sullo stato dell’arte del private capital in Italia in occasione del Convegno annuale dell’associazione del private equity e del venture capital. Sono diverse le gambe che possono far camminare il settore nel prossimo futuro e Cipolletta ne ricorda, sul finale del suo discorso introduttivo, un’altra fondamentale: «L’Italia resta un Paese di grande risparmio e in passato questo risparmio arrivava alle imprese attraverso il sistema bancario. Oggi non è più così ed è importante trovare il modo perché questo risparmio arrivi alle imprese in modo diverso per supportare la crescita dell’economia e delle imprese».

I numeri del comparto

Il private equity già nel primo semestre 2020 si è dimostrato più resiliente rispetto al mercato M&A di cui, a livello mondiale, assorbe il 30% circa: nel secondo trimestre il calo dei deal si è fermato a un -11%. «I risultati sono stati meno negativi del previsto - conferma Innocenzo Cipolletta, presidente dell'associazione italiana di Private equity, venture capital e Private debt (Aifi) - e penso che il private capital abbia un ruolo positivo da giocare in questa situazione, potendo offrire alle aziende un sostegno in termini di liquidità».



In Italia, a tenere, sono state proprio le operazioni add on: 95 contro le 98 dell'anno precedente. Che i fondi si siano interessati a nuovi investimenti e a operazioni aggregative emerge anche dall'indagine «Gli impatti del Covid-19 sul mercato del Private Capital», realizzata da Aifi: il 76% menziona la ricerca di nuovi investimenti tra le attività sui cui concentrarsi nella seconda metà dell'anno, mentre il 65% inserisce le strategie add tra i focus dei prossimi mesi relativamente alle aziende già in portafoglio.

«Nei primi 7 mesi del 2020 i fondi chiusi hanno realizzato 175 operazioni. Un dato non molto lontano dalle 189 dello stesso periodo dell’anno precedente» ha sottolineato Anna Gervasoni, direttrice generale di aifi, sottolineando che: «Oltre il 40% delle operazioni di private equity nel 2020 sono add-on».