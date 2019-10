Aim Italia finisce sotto pressione. Bio-on valeva un quinto del listino In tre mesi, dopo l'esposto di Quintessential, l'azienda di bioplastiche ha perso l'80% della capitalizzazione. Il ruolo di Envent, advisor garante della società, e il potere ispettivo di Borsa Italiana di Vitaliano D'Angerio e Marzia Redaelli

La plastica e l'ecosistema, idee per una gestione efficace

3' di lettura

Il caso Bio-on mette sotto pressione l’Aim, il listino delle aziende ad alto potenziale di crescita, e ne mostra le fragilità. La società emiliana, prima che a fine luglio scoppiasse lo scandalo, capitalizzava un miliardo di euro, un quinto dell’intero Aim. Però in tre mesi ha perso l’80% del valore di borsa (è a 196 milioni) e ha ridotto la capitalizzazione totale del listino delle startup a 6,5 miliardi. Eppure in questo periodo il numero delle società quotate è aumentato di una decina (a 127).

LEGGI ANCHE / Bio-on, l'attacco nel report di Quintessential

Effetto reputazionale

Le conseguenze finanziarie e reputazionali sono già evidenti. Bio-on è un caso singolare di successo, perché finora nessun’altra società è stata protagonista di una parabola prima ascendente e poi discendente di tale forza: l’88% delle società capitalizza meno di cento milioni di euro e soltanto tre aziende superano i 200 milioni (Antares Vision a 579, Ideami a 245 e Comer Industries a 244). Aim è un mercato non regolamentato che consente di accorciare le lungaggini burocratiche, ma allo stesso tempo non prevede l’autorizzazione di Consob e Borsa Italiana al documento di ammissione, cosa diversa dal ben più articolato prospetto informativo. L’assenza di tale autorizzazione, e l’alto rischio delle aziende negoziate sull’Aim, è pubblicato a chiare lettere sulla prima pagina del documento. La differenza tra mercato regolamentato e sistema multilaterale di negoziazione è sostanziale per il risparmiatore: alla possibilità di investire in aziende dinamiche e con elevate potenzialità di crescita, magari molto innovative come Bio-on, fa da contraltare una rete di protezione a maglie un po’ più larghe.

LEGGI ANCHE / Bio-On e l'accusa di false comunicazioni sociali: la via crucis del titolo in Borsa