Aim, il listino controcorrente: Ipo in calo, boom di domanda Oggi il debutto di Osai, undicesima matricola 2020: richieste oltre 5 volte l'offerta. In media finora lo stock di capitali da collocare ha doppiato la disponibilità di Carlo Festa e Matteo Meneghello

Poche ipo, ma tanta domanda. L’Aim, che negli anni passati si è rivelato la scialuppa di salvataggio di un mercato azionario altrimenti avaro di nuovi collocamenti, sta subendo quest’anno l’effetto Covid, con sole 11 operazioni (13 considerando la business combination di Franchi Umberto Marmi e la fusione di Industrie chimiche forestali) in dieci mesi; l’anno scorso in questo stesso periodo le Ipo erano già arrivate a quota 28, per un totale di 35 matricole alla fine dell’anno.

Il virus non frena i capitali

Ma il virus non sta...