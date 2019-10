Aim, i Nomad finiscono sotto tiro Un baco nelle regole sui controlli

Ad alimentare la discussione è arrivata ieri sera una nota di EnVent Capital Markets, Nomad di Bio-on fino al 28 settembre scorso «quando ha esercitato il diritto di recesso per esser venuto meno il rapporto di fiducia, principio basilare dell’investment banking e di ogni relazione professionale e per l’impossibilità di esercitare le attività di ufficio del Nomad». A proposito dei rapporti con Bio-on viene sottolineato che «nonostante le numerose richieste, infatti, EnVent CM, in particolare da agosto in avanti, non ha avuto la possibilità di incontri e accesso alle informazioni e ai dati, da ultimo alla semestrale 2019». EnVent aggiunge di essere parte lesa nel procedimento giudiziario «e non ha subito alcuna perquisizione».

Forma e sostanza

Alla fine chi controlla l’azienda negoziata sull’Aim dopo l’ammissione? Consob è competente soltanto per la normativa sul market abuse. Un ruolo forte poi lo gioca sicuramente la società di revisione.

E il Nomad? Il regolamento Aim non è molto chiaro nella parte degli «obblighi previsti in via continuativa» (articoli 11 e seguenti). Molto chiaro invece un avviso di borsa, il numero 1951 dell’8 febbraio 2012, una sorta di “interpretazione autentica” del regolamento Aim dove si precisa che in fase di post-listing «il compito dell’advisor (Nomad, ndr) non sarà più quello di responsabile del mantenimento in quotazione dell’emittente ma si sostanzierà in una funzione di assistenza e supporto dell’emittente nell’attività di compliance regolamentare. Conseguentemente non verrà richiesta al Nomad una valutazione di appropriatezza in via continuativa».

Un baco nel sistema