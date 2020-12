Aim ai raggi X: Abitare In passerà all’indice Mta Star a inizio 2021 Balzo dei ricavi consolidati da 44,6 a 73,1 milioni (+63,9%). Consegnate a Milano 81 unità su 125 del progetto immobiliare “Abitare In Maggiolina”. I futuri progetti di co-living per studenti di Valeria Novellini

Aveva annunciato l’intenzione di passare dall’Aim Italia al Mta – Star a inizio 2020. E l’assemblea del 30 novembre 2020 di Abitare In ha approvato il relativo passaggio, previsto nei primi mesi del 2021; contemporaneamente è stato approvato il nuovo statuto che include tutte le previsioni necessarie, tra le quali l’incremento dei consiglieri di amministrazione (ora compresi tra 5 e 9 anziché tra 3 e 7) e le prescrizioni in termini di quote di genere nell’ambito degli organi sociali. Non vi sono problemi per quanto riguarda la diffusione dell’azionariato, dato che la società ha sempre avuto un flottante elevato (attualmente è pari a poco meno del 48%). È stato anche approvato dal CdA il relativo prospetto informativo (semplificato) che sarà sottoposto all'approvazione di Borsa Italiana e Consob.

I numeri dell’azienda

Abitare In ha chiuso l’esercizio al 30/9/2020 (sarà mantenuta la data di chiusura dell'esercizio sociale a fine settembre anche in base al nuovo statuto) con un balzo dei ricavi consolidati da 44,6 a 73,1 milioni (+63,9%). Ma ciò che è rilevante osservare è la composizione di questi ricavi: quelli da vendite sono balzati da 0,3 a ben 41,4 milioni, e si riferiscono alla consegna di 81 unità su 125 del progetto immobiliare “Abitare In Maggiolina”, avvenuta a partire da fine luglio.

Parallelamente le rimanenze per avanzamento lavori sono scese da 35,2 a 8,5 milioni ma, per contro, quelle relative all’acquisto di nuove aree sono balzate da 8,6 a 20,6 milioni, e si riferiscono all'acquisto dei complessi immobiliari su cui sono in corso di realizzazione i progetti “Olimpia Garden” e “Palazzo Naviglio”.

I nuovi piani di sviluppo sul Naviglio

Per il primo di questi la controllata Abitare In Development 7 Srl ha acquistato un complesso immobiliare di 12.650 mq. commerciali e 24.100 mq. di costruito per complessivi 15,6 milioni (è stato stipulato un mutuo fondiario di 17 milioni con Intesa Sanpaolo); vi saranno realizzati 161 appartamenti di cui 90 già costruiti per i quali sono stati effettuati 65 contratti preliminari. Quanto al “Palazzo Naviglio” il contratto di compravendita è stato concluso a fine novembre 2020 dalla controllata Abitare In Development 4 Srl; si tratta di un complesso immobiliare dismesso attualmente a destinazione industriale in zona Naviglio Grande con una superficie lorda di pavimento di circa 4.700 mq., dove saranno realizzati 76 appartamenti.

Il corrispettivo per l’acquisto è stato di 7,85 milioni. Per il “Palazzo Naviglio” sono già stati stipulati contratti preliminari per 60 appartamenti. Il gruppo ha inoltre beneficiato di altri ricavi da gestione caratteristica balzati da 0,4 a 2,6 milioni, di cui 1,4 inerenti ad attività promozionali con i partner fornitori di arredi e 674.000 euro riferiti a rimborso costi legati alla bonifica di un’area (questi ricavi sono stati interamente conseguiti nel secondo semestre dell'esercizio).