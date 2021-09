Aim ai raggi X: ACB Nocivelli, contratti con gli ospedali di Milano e Alessandria

5' di lettura

La denominazione sociale completa è Azienda Bresciana Petroli Nocivelli e nel logo è presente una fiammella. Ma oggi ABP Nocivelli, sbarcata all’Aim Italia il 30 marzo 2021, opera anche – se non soprattutto – nella realizzazione di impianti tecnologici, meccanici ed elettrici, nella costruzione di opere edili, civili e industriali e nel Facility Management. In realtà si occupa per lo più di erogazione di servizi (fra cui gestione di energia e calore) a enti pubblici, attività che ha generato l’82...