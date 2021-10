Aim ai raggi X: ambizioso piano industriale per Sciuker Frames

9' di lettura

Per definizione utilizza per i suoi prodotti solo materie prime riciclabili (legno, alluminio, vetro e recentemente Pvc), e ha da poco pubblicato il primo “Esg Annual Report 2020”. Soprattutto però Sciuker Frames, azienda campana fra i principali operatori nazionali nella produzione di finestre ecosostenibili, ha saputo efficacemente cavalcare l'onda dell’Ecobonus 110% per la riqualificazione energetica previsto dal “Decreto Rilancio” (D.L. n.34 del 19 maggio 2020), prorogato ora fino a tutto il ...