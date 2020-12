Aim ai raggi X: aumentano le società benefit negoziate sul listino Reti e Labomar le new entry. Ma in passato c’è stata anche Vita Società Editoriale. Inoltre SG Company ha modificato lo statuto di Valeria Novellini

La sempre maggiore attenzione alle tematiche Esg anche da parte delle aziende di piccole e medie dimensioni ha favorito nel 2020 l’approdo al mercato Aim Italia delle cosiddette società benefit, cioè aziende il cui oggetto sociale (e statuto) deve indicare il perseguimento di un beneficio comune (effetti positivi sulla società). Non vi sono preclusioni sul tipo di attività svolta. In realtà una società benefit è stata già presente all’Aim (Vita Società Editoriale), ma la sua storia borsistica si è conclusa con il delisting il 23 maggio 2017, ufficialmente per la mancata nomina di un nuovo Nomad ma soprattutto per difficoltà finanziarie; tuttavia, dopo l’omologa del concordato preventivo in continuità, l’azienda a giugno 2020 ha effettuato un aumento di capitale in opzione (non ne sono stati resi noti i risultati) finalizzato anche ad operare in qualità di impresa sociale, ben diversa dalla società benefit in quanto operante “senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” ai sensi del D.Lgs. 112 del 2017.

I nuovi arrivi

Nessun ritorno alla quotazione è previsto per Vita Società Editoriale, che peraltro non era nata come società benefit (la quotazione all'Aim Italia era avvenuta a ottobre 2010 mentre la normativa che ha introdotto nel nostro Paese le società benefit è di fine 2015). Ma all’Aim Italia hanno recentemente esordito due società già benefit: Reti (il 10 settembre 2020), operante nel settore dell’IT Consulting e in particolare nei servizi di System Integration, e Labomar (il 5 ottobre 2020), attiva come Cdmo (Contract Development and Manufacturing Organization), ossia una società specializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi.

Ambiti di operatività quindi molto differenti fra loro. Nel suo statuto Reti dichiara (art. 3) che “intende perseguire, nell’esercizio della sua attività economica, una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori d'interesse”.

Labomar invece dichiara, all’art. 2 dello statuto, che “si impegna a prendersi cura del benessere delle persone attuando un percorso di miglioramento continuo, etico e sostenibile e, in qualità di società benefit, intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori d'interesse”.

Quali le differenze fra le due società benefit?

Reti ha già redatto per l’esercizio 2019 il bilancio di sostenibilità, mentre Labomar non ha ancora predisposto questa tipologia di documento. Reti inoltre ha avviato la procedura volta a ottenere la certificazione “B-Corp” ossia Benefit Corporation, qualifica rilasciata alle società che hanno superato la certificazione B Corp Impact Assessment con la quale si riconosce che l’azienda, insieme al profitto, fa crescere il vantaggio sociale.