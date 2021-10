Aim ai raggi X: Compagnia dei Caraibi, balzo di ricavi del 92% nei primi sei mesi

7' di lettura

Sono otto le società benefit attualmente negoziate all’Aim Italia (dal 25 ottobre 2021 Euronext Growth Milan), oltre alla B Corp Reti. E anche CdR Advance Capital, società peraltro sospesa dalle contrattazioni, contemporaneamente al previsto cambio di denominazione sociale in ABC Company intende diventare una società benefit. Tutte queste aziende operano in settori tecnologici (IT, comunicazione digitale, cybersecurity) oppure in quelli degli integratori e prodotti per la salute. Tranne una: Compagnia...