Aim ai raggi X: Digital360, innovazione e “Benefit” con l’Ebitda raddoppiato

Sull’Aim Italia sta ormai prendendo piede la tendenza all’approccio verso i temi Esg anche mediante l’assunzione dello status di società Benefit (o anche, in seguito, B Corp come è avvenuto per Reti). Ciò in genere si traduce nell’inserimento, all’interno dello statuto sociale, di un impegno specifico a perseguire il bene comune, naturalmente anche tramite lo svolgimento della specifica attività aziendale. C’è un’eccezione almeno parziale, però: quella dell'”ultima arrivata” tra le società benefit...