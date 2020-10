Aim ai raggi X: DigiTouch, fatturato in flessione ma costi operativi in calo La pubblicità sembra invertire la tendenza, ma i primi sei mesi si sono fatti sentire: ricavi in calo del 10% ma l’ebitda è rimasto praticamente invariato di Valeria Novellini

(Reuters)

La pubblicità sembra invertire la tendenza, ma i primi sei mesi si sono fatti sentire: ricavi in calo del 10% ma l’ebitda è rimasto praticamente invariato

5' di lettura

È iniziata l’inversione di tendenza nell’”annus horribilis” della pubblicità pesantemente influenzato dalla pandemia Covid-19? Forse sì e alcuni dato di sistema sembrano confermarlo. Le rilevazioni Nielsen per il mese di agosto 2020 hanno evidenziato investimenti pubblicitari in Italia in crescita del 7% rispetto allo stesso mese del 2019 (+8% già a luglio), ed in particolare la raccolta web advertising (che comprende search, social, classified cioè annunci sponsorizzati, e i cosiddetti Over The Top, vale a dire pubblicità erogate esclusivamente tramite Internet e che dopo un dato periodo di tempo scompaiono) è salita del 12,4%. Considerando la rilevazione Fcp – Assointernet l’incremento è stato del 15,1%, preceduto fra l'altro da un +24,3% a luglio.

Il dato cumulato per i primi 8 mesi del 2020 è ovviamente ancora negativo, e tale rimarrà anche se le più recenti indicazioni degli istituti di ricerca indicano stime meno pessimistiche rispetto a quelle dei mesi scorsi. In questo contesto, la contrazione dei ricavi del gruppo DigiTouch (che si autodefinisce una Cloud Marketing Company) nel primo semestre 2020 non può stupire, e difatti la flessione del fatturato è stata del 10,3% a 13,8 milioni a seguito di una diminuzione del 28,2% a 6 milioni per la Divisione Advertising Services (business agenziale pubblicitario vero e proprio) e del 36,3% a 3,1 milioni per la Divisione Performance Marketing Services (campagne di marketing pubblicitario “performance based”).

Ma la diversificazione nell'ambito dei Data Services, vale a dire la vendita di progetti di consulenza e data analytics, ha portato i ricavi di questo comparto a un incremento superiore al 100% (da 2,1 a 4,6 milioni). La brillante performance nell'ambito dei Data Services è dovuta però anche alla crescita per linee esterne e, in particolare, all'acquisizione del 60% di Meware Srl (azienda di progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche attiva dal 2010), perfezionata a inizio giugno 2019 per un equity value di 1,2 milioni versati in contanti.

Il rimanente 40% sarà progressivamente acquisito in due tranche nel 2021 e 2022 a un prezzo in funzione di 4 volte l'ebitda della società, con dei massimali previsti contrattualmente.

Migliora la struttura finanziaria nonostante le acquisizioni

DigiTouch però, a fronte della riduzione dei ricavi, è riuscita a contenere efficacemente i costi operativi e, di conseguenza, nel primo semestre 2020 l'ebitda (già al netto degli oneri diversi di gestione che sono passati da 127.926 a 252.400 euro e sono relativi a libri, abbonamenti, liberalità, omaggi e costi di natura non finanziaria) è rimasto praticamente invariato (-2,5% a 2,21 milioni), grazie soprattutto a una diminuzione dei costi per servizi pari al 29,8% a 6,6 milioni.