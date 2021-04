Aim ai raggi X: nonostante il lockdown Sebino è passata dai 2 euro in Ipo ai 5 euro

4' di lettura

Ha sede in provincia di Bergamo e ha debuttato all’Aim Italia lo scorso 19 giugno dopo circa due mesi di lockdown e conseguente fermo produttivo. Questo le ha impedito di ottenere brillanti risultati nell’esercizio 2020? No di certo. Stiamo parlando di Sebino, azienda di Madone, attiva in Italia da 40 anni e in Romania da 10 anni nella progettazione, sviluppo e installazione di sistemi antincendio e di security principalmente per società multinazionali e main contractors, oltre ad offrire un servizio...