Aim ai raggi X: la Pmi reggiana che vende spazzatrici elettriche a Westminister

Non è una start-up ma poco ci manca: ha infatti iniziato l’attività nel 2016 prendendo dapprima in usufrutto un ramo d’azienda di Unieco Costruzioni Meccaniche Srl (ora Unieco Holding Ambiente Srl), facente capo all’omonimo gruppo cooperativo reggiano, ed in seguito acquistato a marzo 2019. Si sta parlando della Tenax International di Rio Saliceto in provincia di Reggio Emilia, che ha esordito all’Aim Italia il 18 dicembre 2020 e che ha scommesso tutto su un’idea, quella di trasformare in elettriche...