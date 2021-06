Aim ai raggi X: Promotica, consulenza per la Gdo con l’intelligenza artificiale

6' di lettura

Nonostante abbia sede a Desenzano del Garda non ha nulla a che vedere col turismo, ma proprio a causa della location ha dovuto attendere il nulla osta della locale Commissione Paesaggio per avviare i lavori della nuova sede sociale che dovrebbe essere completata entro il 2022. Stiamo parlando di Promotica, che ha esordito all’Aim Italia il 27 novembre 2020 ed è una “loyalty company”, vale a dire offre alla Gdo, e più in generale a catene di punti vendita, un servizio di consulenza e organizzazione...