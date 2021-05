Aim ai raggi X: ReeVo, risultati 2020 brillanti e crescita per acquisizioni

6' di lettura

A company with no name. In realtà il nome ce l’ha, e sin dal 2018 è ReeVo; ma dal 26 maggio 2021 sul listino Aim Italia è presente una società con una denominazione quasi identica, Revo. Si spera che ciò non generi confusione negli investitori, anche se Revo è una Spac (che intende effettuare entro l’anno una “business combination” con una società insurtech e quindi passare al MTA), mentre la “nostra” ReeVo, negoziata all'Aim Italia dal 6 aprile 2021, è un Cloud provider che offre servizi Cloud, ...