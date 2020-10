Aim ai raggi X: Sciuker Frames rilancia con l’Ecobonus

L'introito al netto delle spese è stato di circa 2,77 milioni ed ha consentito a Sciuker Frames di effettuare investimenti produttivi già preventivati per circa 1 milione oltre a ridurre il debito commerciale per un importo analogo, con pagamento anticipato a fronte di uno sconto sul residuo debito dilazionato e applicando uno sconto cassa sui nuovi acquisti delle principali materie prime.

Acquisito l'80% di Sciuker Ecospace con pagamento scaglionato

Sciuker Frames non è stata immobile a guardare nell'ambito delle iniziative sull'Ecobonus 110%. Il 6 luglio ha acquisito l'80% di Eco Contract Srl, azienda costituita nel 2020 che, in qualità di General Contractor, è in grado di realizzare le opere di efficientamento e riqualificazione di edifici condominiali e singole unità unifamiliari. La nuova azienda del gruppo (ridenominata Sciuker Ecospace Srl) si è data subito da fare e nel mese di ottobre ha siglato sei contratti di appalto, in qualità di General Contractor per riqualificazioni in chiave ecologica, per un controvalore complessivo di circa 7,65 milioni.

Sempre nell'ambito dell'Ecobonus è stata siglata una partnership con l'azienda di tecnologie elettriche e servizi innovativi Enel X. Infatti, unitamente a interventi sugli edifici per la realizzazione di un cappotto termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione con quelli a pompa di calore, potrà essere proposta anche la sostituzione degli infissi per elevare a sufficienza la classe energetica (condizione indispensabile per ottenere il bonus).

E' stato anche stipulato un accordo di esclusiva con la Fintech Credimi per l'anticipo retail Sciuker Frames della liquidità derivante dalla cessione del credito di imposta Ecobonus. Prosegue però anche l'attività “tradizionale” di fornitura di infissi ecologici per grandi progetti immobiliari ed è stato siglato un contratto del controvalore di oltre due milioni per la fornitura di infissi in legno alluminio alla società di costruzione Borio Mangiarotti che si occuperà, insieme alla statunitense Varde Partners (azionista di Borio Mangiarotti con il 20%), del progetto di riqualificazione urbanistica e paesaggistica “Sei Milano” situato nelle vicinanze della MM Bisceglie; i primi 500 appartamenti dovrebbero essere ultimati nel 2022.

Per l'acquisizione di quella che è ora Sciuker Ecospace sono inizialmente stati versati 300.000 euro, oltre ad ulteriori corrispettivi variabili fino ad un massimo di 900.000 euro, il cui pagamento è condizionato alla sottoscrizione, da parte di Sciuker Ecospace, di contratti di appalto relativi a interventi di riqualificazione energetica e/o sismica per determinati importi complessivi: almeno 15 milioni entro il 10/2/2021, 22 milioni entro il 10/7/2021 e 29 milioni entro il 10/11/2021. Tutti questi contratti devono garantire una marginalità media compresa fra il 15% e il 20%.