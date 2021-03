Aim ai raggi X: lo shopping di Sourcesense in Italia e all’estero L’azienda romana attiva nelle soluzione IT cloud-native ha acquistato una società di Rho e si prepara all’espansione in Europa. di Valeria Novellini

Ha debuttato all'Aim Italia in piena estate, il 12 agosto 2020, ma nonostante il clima di vacanza il successo è stato immediato. Stiamo parlando di Sourcesense, azienda romana attiva – come in parte è evidente dalla denominazione sociale – nelle soluzioni IT cloud-native basate sulle tecnologie Open Source. La società è nata nel 2006 come spin-off di Pro-Netics Srl, fondata nel 2001 allo scopo di promuovere l'utilizzo dei software Open Source nel mercato corporate. Oggi Sourcesense continua a piacere...