Aim ai raggi X: Sirio e Longino&Cardenal, l’effetto pandemia sulla ristorazione Due aziende e la loro capacità di resilienza. Le conseguenze provocate dal virus su un settore molto penalizzato (ristorazione alta gamma e in ambito ospedaliero e autostradale) di Valeria Novellini

Se vogliamo osservare sul campo l'effetto della pandemia da Covid-19 sul settore della ristorazione a livello nazionale abbiamo due esempi molto chiari all'interno del listino Aim Italia: Longino & Cardenal (che fornisce prodotti alimentari di qualità alla ristorazione di alta gamma) e Sirio (che gestisce punti di ristorazione prevalentemente nell'ambito ospedaliero ma anche in ambito aeroportuale, autostradale e cittadino oltre a essere franchisee di Burger King Europe per l'Italia).

Non a caso, i risultati al 30/6/2020 di entrambe le società non sono certo stati brillanti: Longino & Cardenal ha visto più che dimezzare i ricavi (-53,4% a 7,3 milioni), si è passati da un utile operativo di 468.600 euro a una perdita operativa di circa 1,5 milioni e da un utile netto di 318.400 euro a una perdita netta di quasi 1,4 milioni.

Sirio ha visto ridursi i ricavi operativi del 40,2% a 21,8 milioni (la diminuzione dei ricavi complessivi è stata del 32,6% a 24,8 milioni dato che nel primo semestre 2020 la società ha contabilizzato i benefici già accordati e attesi sulla riduzione temporanea dei canoni di affitto e di concessione richiesta a seguito del lockdown e pari a 2,9 milioni). Si è anche in questo caso passati da un utile operativo di 3,7 milioni a una perdita operativa di 8,6 milioni e da un utile netto di circa 972.000 euro a una perdita netta di 7,3 milioni.

Le differenze fra le due aziende

Situazione analoga per le due aziende dunque? A ben guardare una differenza c'è e si è manifestata nei conti aziendali ben prima del lockdown. Infatti, mentre Longino & Cardenal aveva chiuso l'esercizio 2019, in presenza di ricavi saliti del 5,2% a 33,7 milioni, con un utile netto di 938.800 euro (sebbene in flessione del 21,1% rispetto al 2018) e aveva anche annunciato un dividendo di 0,05 euro per azione (monte dividendi di 312.500 euro) che è stato però poi prudenzialmente sospeso in attesa di tempi migliori, per Sirio il 2019 si era già chiuso con una perdita netta di 3,4 milioni (utile netto di 1,3 milioni nel 2018) nonostante un incremento del giro d'affari complessivo pari al 12,1% a 72,2 milioni.

Forte incremento del debito per Sirio in relazione all'Ifrs 16

La ragione di una così elevata divergenza sull'ultima riga di bilancio apparentemente ha un nome preciso: principio contabile Ifrs 16. Sirio infatti dal 2019 redige i bilanci secondo i principi contabili internazionali mentre Longino & Cardenal adotta tuttora quelli nazionali. E il modello di business pesa: Sirio, in base all'Ifrs 16, ha dovuto imputare nel bilancio 2019 ammortamenti per diritti d'uso su contratti in concessione per ben 13,3 milioni nonché maggiori oneri finanziari per 1,2 milioni.