Aim ai raggi X: Unidata, la matricola del lockdown, sale a 19 euro di quotazione

Unidata, che apporterà investimenti iniziali per 3,5 milioni (altri 15 saranno forniti da Cebf), consoliderà Unifiber nel proprio bilancio in quanto nominerà la maggior parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione. L'investimento complessivo in Unifiber sarà di 40 milioni, di cui fino a 30 (al verificarsi di determinate condizioni) potranno essere effettuati da Cebf; quelli di Unidata potranno quindi salire fino a 10 milioni.

Perché è importante lo sviluppo di una rete Ftth da parte di Unidata nelle “aree grigie”? Il territorio italiano, per quanto riguarda la copertura delle reti tlc di ultima generazione, è suddiviso in tre comparti: le “aree nere” (dove saranno o sono presenti almeno due reti ultrabroadband di diversi operatori, e pertanto la concorrenza è notevole), le “aree bianche” cosiddette a fallimento di mercato, dove gli investitori privati non intervengono in quanto poco interessanti per il numero di utenti potenzialmente da servire (in queste aree è presente in gran parte OpenFiber), e le “aree grigie” in cui è presente o lo sarà prossimamente un singolo operatore tlc privato. Quindi concorrenza non aggressiva ma presenza di potenziali clienti.

L'accordo FiberCop e lo sviluppo di una rete unica nazionale in fibra ottica richiederanno tempo (FiberCop dovrebbe effettivamente nascere nel primo trimestre 2021 e la società per la rete unica è ancora un progetto da realizzare nell'arco di 3 – 4 anni), ma nel frattempo anche i “piccoli” operatori tlc hanno spazio per affermarsi sul mercato in particolari aree.

Unidata investirà nel nuovo progetto Unifin una parte della liquidità disponibile, ma le restano mezzi finanziari per continuare a sviluppare prodotti e servizi; che si tratti di un'azienda con buono potenziale è dimostrato dal fatto che fra gli altri vi ha investito Algebris Investments, che fra l'altro ha da poco lanciato il nuovo Pir Alternativo HI Algebris Italia Eltif in collaborazione con Hedge Invest Sgr.

Eventualmente Unidata potrebbe in futuro ricorrere alla raccolta di nuovo capitale, dato che il flottante attuale è solo del 18%, ampliando così anche l'interesse da parte di investitori istituzionali e retail. Ma va sottolineato che fino al 31/12/2020 rimane aperto l'aumento di capitale deliberato in occasione dell'Ipo (erano state emesse solo 439.100 azioni su un massimo di 700.000), a 13 euro per azione, e inoltre a novembre 2020 avrà luogo il primo periodo di esercizio dei warrant Unidata a 16,9 euro per azione (gli altri due periodi saranno nel 2021 e 2022), quindi un valore inferiore agli attuali prezzi di mercato.