Aim ai raggi X: utili netti in crescita (+1,6%) e altre assunzioni per Cyberoo

Per potenziare gli accordi commerciali con i numerosi partner è stato creato il “Cyberoo Black Club”, finalizzato a una crescita strutturata nell'area Emea. All'estero, il processo di internazionalizzazione è stato da poco avviato grazie all'accordo con la californiana Freedcamp a cui saranno forniti per 5 anni i servizi di Offensive Security & Ethical Hacking di Cyberoo; inoltre la società intende stipulare accordi strategici di distribuzione in Europa (in particolare Francia e Svizzera), non escludendo anche operazioni di M&A allo scopo di presidiare specifiche aree geografiche.

Tra giugno e settembre 2020 sono stati siglati 4 contratti annuali, di cui 3 per la fornitura della “Cyber Security Suite”: uno del valore di 76.000 euro con una multinazionale (mid-large enterprise), e due con società anch'esse quotate all'Aim Italia (una del settore Tech, con un contratto di oltre 90.000 euro e un'altra operante su scala internazionale con 15 brand gestiti, con un contratto da 36.000 euro). A questi si aggiunge un contratto da 34.000 euro per la fornitura del servizio Cypeer con un'azienda quotata al Mta – Star, leader del suo settore e attiva in oltre 100 Paesi.

I nomi? Non li sapremo mai, né da Cyberoo né dalle aziende clienti, in quanto tale comunicazione li renderebbe potenziali bersagli per hacker che in genere si divertono a “sfidare” i nuovi sistemi di cybersecurity. Cyberoo e il Pc vive di più? Probabilmente sì, a condizione che la società si incentri ulteriormente sul settore in forte crescita della cybersecurity, che attualmente genera circa il 24% dei ricavi (in questa direzione va del resto la riconversione di Life Your Brand in Cyberoo51) e presti forte attenzione all'incremento dei costi e, soprattutto nel caso di acquisizioni, anche di quello degli ammortamenti.

A questo proposito va ricordato che finora bilanci e redazioni semestrali sono stati redatti secondo i principi contabili Oic, e il passaggio a quelli Ifrs con l'adozione in particolare del principio contabile Ifrs 16 porterà a un appesantimento del livello di ammortamenti e della situazione finanziaria, quest'ultima comunque al momento di tutto riposo.