Aim ai raggi X: Vantea Smart pronta a diventare società benefit e BCorp

Una, nessuna e centomila. Vantea Smart, primo debutto all'Aim Italia del 2021 (il 27 gennaio) è una mini-holding ed è probabilmente l’unica azienda del nostro Paese a includere nell’oggetto sociale la produzione e personalizzazione di software (e tutta una serie di servizi connessi all'ICT), la selezione e formazione del personale sempre in ambito ICT, la ricerca e l'innovazione tecnologica in tutti i campi, la progettazione e realizzazione di impianti elettrici, elettronici, idraulici e termici, ...