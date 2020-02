Aim ai raggiX: Neodecortech si prepara a saltare nello Star

Per gli esercizi 2020 - 2022 è già stata stabilita una politica di dividendi che prevede un pay-out almeno pari al 40% dell'utile netto civilistico, ma con il limite massimo di un monte dividendi annuo pari a 2 milioni.

La prudenza finanziaria del gruppo, rappresentata dalla decisione di limitare l'ammontare massimo dei dividendi distribuibili fino all'esercizio 2022, è un punto di forza. Sono in circolazione warrant con scadenza 27 dicembre 2021 che consentirebbero l'emissione di ulteriori 3.275.375 nuove azioni Neodecortech con un introito complessivo potenziale di circa 13,1 milioni, ma attualmente il prezzo di esercizio di 4 euro (coincidente con quello dell'Ipo all'Aim Italia) è superiore alle quotazioni del titolo che si aggirano intorno a 3,36 euro, lievemente inferiori anche ai 3,4 euro dell'accelerated bookbuilding effettuato da Finanziaria Valentini a fine ottobre 2019.

I 35 milioni di investimenti per potenziare la presenza nel flooring



Neodecortech ha anche approvato un piano industriale 2020 – 2022 che tiene conto degli apporti delle nuove linee di prodotto legate ai recenti investimenti in via di conclusione; la società intende investire ulteriori 35 milioni per il futuro sviluppo, di cui 10 nelle nuove tecnologie (in particolare film plastici laminati stampati destinati alle pavimentazioni in vinile e stampa digitale), 10 nell'upgrading dei macchinari per incrementare l'efficienza produttiva e la qualità dei prodotti e adeguarsi ai processi di Industria 4.0, e 15 per incrementare la propria quota di mercato ed entrare in nuovi mercati, anche tramite acquisizioni.

Al 31 dicembre 2019 l'indebitamento finanziario netto del gruppo, pari a 40,5 milioni, dava luogo a un rapporto Debt/Equity di 0,66 volte, quindi su livelli equilibrati e che consentono un ulteriore utilizzo della leva finanziaria. Va inoltre rilevato che, nonostante gli investimenti effettuati nel 2019 e l'adozione del principio contabile Ifrs 16, il debito netto di fine 2019 risultava inferiore rispetto ai 44 milioni al 31 dicembre 2018.

Per fronteggiare un inizio 2020 che, anche in relazione a diverse criticità internazionali, sta evidenziando una domanda in calo nel settore della carta decorativa stampata, Neodecortech intende ampliare ed accelerare l'offerta di tutte le varianti di film stampato plastico (PPF) e film stampato plastico laminato (PPLF) da impiegare per la produzione di pavimenti vinilici di alta gamma (Luxury Vinyl Tiles) destinati soprattutto ai mercati di USA e UK, ampliare l'offerta dei laminati con nuovi formati ed introdurre la nuova gamma dei prodotti ani-impronta (Eos) sia su supporto cartaceo che termoplastico.