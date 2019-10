Aim, vita semplificata per le imprese (ma fino a un certo punto)

Flottante

C’è poi la questione flottante, cioè il numero di azioni emesse da una società e che sono disponibili per la negoziazione. Per il listino principale (Mta) di Borsa italiana è previsto un flottante minimo del 25 per cento. Per Aim Italia questa soglia minima è pari al 10% ma vi è una moral suasion di Borsa Italiana per aumentare questa quota almeno al 20 per cento. L’obiettivo è di rendere il mercato più liquido per attirare i grandi investitori. Infine per Aim Italia c’è un vincolo: il 10% dell’offerta iniziale deve essere coperta da almeno 5 investitori istituzionali.

Comunicazioni

Le aziende dell’Aim Italia sono obbligate a pagare almeno un “sistema di diffusione delle informazioni” (Sdir, vigilati Consob) attraverso cui diffondere i propri comunicati. Non sono invece obbligate (come avviene per il listino regolamentato) a stoccare e quindi conservare le comunicazioni su altri siti. Nulla però vieta di farlo. Unico obbligo di conservazione (stoccaggio) dei comunicati è relativo al sito web della società.

Abusi di mercato