Aion Lx Plus, il nuovo Suv elettrico cinese da 1.000 km di autonomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Arriva dalla Cina il primo suv elettrico con un'autonomia di circa 1.000 chilometri. Si chiama Aion Lx Plus ed è prodotto dal costruttore cinese GAC (Guangzhou Automobile Corporation) e sarà presentata ufficialmente il prossimo 19 novembre al Guangzhou Auto Show. Evoluzione del modello V già in vendita in Cina, il nuovo Lx Plus deve la maxi autonomia alla nuova batteria da 144,4 kWh con densità energetica di 205 Wh/kg. Il dato dichiarato di 1008 chilometri è riferito allo standard di omologazione Nedc, quindi realisticamente ci si attende una percorrenza di circa 850/900 km.

Tempi di ricarica record

Caratterizzato da uno stile certamente non originale ma che non sfigurerebbe sul mercato europeo, la nuova Aion Lx mostra interni caratterizzati dal maxi schermo in grado di occupare metà plancia. Altro valore aggiunto della novità cinese arriva dai tempi di ricarica; grazie alle colonnine ultra fast da 480 kW progettate da Gac, il nuovo suv elettrico cinese può essere ricaricato da zero all'80% in 8 minuti e in meno di cinque per passare dal 30 al 80%. Tradotto? 500 in chilometri in 5 minuti.