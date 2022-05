Air France e Lufthansa, trimestre in rosso ma l’estate è prevista in forte ripresa

I punti chiave Il traffico del trimestre

Questa estate potrebbe essere finalmente la stagione della ripresa per il settore del trasporto aereo. Dopo due anni di attese frustrate dalle emergenze pandemiche e dalle restrizioni ai voli aerei, le compagnie aeree sono sempre più fiduciose che la prossima stagione potrebbe essere quella decisiva per la ripresa, senza spingersi oltre per il resto dell’anno. Le incertezze sono legate alla guerra in Ucraina e all’aumento del prezzo del carburante, senza sottovalutare eventuali sorprese del virus...