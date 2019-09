Air France-Klm crolla in Borsa, deludono prenotazioni last minute

1' di lettura

Air France-Klmin netto ribasso alla Borsa di Parigi dopo i dati sui passeggeri del mese di agosto e in vista di una possibile offerta su Aigle Azur: le azioni cedono l’8%, penalizzate dai dati considerati deludenti sulle prenotazioni last minute.



La compagnia franco-olandese ha annunciato che il mese scorso ha trasportato 9,8 milioni di passeggeri, numero in progresso del 2,3% sull’anno precedente. In termini di passeggeri trasportati in relazione ai chilometri percorsi, il traffico è migliorato del 2,1%. Nel dettaglio Klm ha trasportato 3,2 milioni di passeggeri (+3,2%), la controllata low cost Transavia 1,9 milioni di persone (+7,8%) e Air France 4,7 milioni (-0,4%). La società, nel suo comunicato, ha sottolineato che «in un contesto macro di rallentamento, le prenotazioni last minute della scorsa estate sono state più deboli del previsto».

Intanto il mercato si interroga sulla partita della società Aigle Azur. Nel fine settimana il quotidiano francese Les Echos ha riportato che la compagnia aerea potrebbe presentare un'offerta di acquisto. Proprio oggi scadono i termini per depositare le proposte. Venerdì scorso, intanto, il ministro francese all'Economia, Bruno Le Maire, aveva dichiarato che era sotto esame un'offerta principale, ma sul tavolo erano già presenti altre proposte.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)