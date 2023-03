Air France-Klm e Lufthansa in rialzo, Deutsche Bank promuove i titoli

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta positiva per le compagnie aeree europee in Borsa. I titoli dei principali gruppi sono premiati dagli acquisti nel giorno in cui Deutsche Bank ha pubblicato un report nel quale indica che le compagnie del Vecchio Continente quest'anno potranno raggiungere utili più alti del previsto. In particolare, Deutsche Bank ha alzato la raccomandazione da "hold" a "buy" per Air France-Klm e la tedesca Lufthansa. La banca ha alzato anche il prezzo obiettivo per Air France-Klm da 1,75 a 2,3 euro e su Lufthansa da 10,5 a 14,5 euro. Inoltre, gli analisti dell'istituto tedesco hanno alzato del 20% le previsioni per l'utile operativo di entrambi i vettori, indicando che stanno mostrando un recupero più rapido del previsto.

Il primo trimestre di quest'anno potrebbe ancora evidenziare delle perdite per le compagnie aree, con il mercato ancora preoccupato per l'aumento dei prezzi e il possibile rallentamento dell'economia, tuttavia per l'intero 2023 la stima è di un aumento degli utili e un calo nel debito, fattori che messi insieme potrebbero dare forza alle quotazioni in Borsa. Positiva la seduta anche per International Airline Group così come per la low cost Easyjet.