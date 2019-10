Air France-Klm estende la JV con Virgin per l’Asia Già in partnership sui voli per il Nord Atlantico, le tre compagnie coordineranno anche i collegamenti da Londra, Amsterdam e Parigi verso la Cina a partire dalla primavera 2020 di Mara Monti

La Joint Venture tra Air France-KLM e China Eastern sui voli per l’Estremo Oriente aggiunge un nuovo tassello con l’entrata di Virgin Atlantic. Già in partnership sui voli per il Nord Atlantico, le tre compagnie coordineranno anche i collegamenti da Londra, Amsterdam e Parigi verso la Cina a partire dalla primavera 2020. Per Virgin Atlantic si tratterà di collaborare ancora più a stretto contatto con i partner Air France-KLM entrati nel capitale del vettore inglese con il 31% e l’americana Delta Air Lines con il 49%. Il restante 20% è nelle mani di Virgin Group.

Il primo volo della nuova partnership sarà Londra -Shanghai. Sia Virgin sia China Eastern effettuano voli giornalieri tra London Heathrow e Shanghai. Mentre China Eastern vola tre volte la settimana da London Gatwick, frequenza che diventerà quotidiana da ottobre. Per Delta Air Lines si estende la rete di alleanze: oltre a Virgin Atlantic, il colosso americano è presente in Aeromexico con il 49%, in LATAM con il 20%, in Air France-KLM con l’8,8%, in China Eastern con il 3,55% e in Korean Air con il 4,3%. Partnership che hanno dato a Delta e ai suoi partner una rete di collegamenti in tutti i mercati.