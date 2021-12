Air France-KLM firma mega ordine con Airbus

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella battaglia tra Airbus e Boeing nella corsa al mega ordine di Air France-KLM a siglare l’accordo è stato il produttore di Tolosa che ha strappato un ordine fermo di 100 aerei della famiglia degli A320neo con una opzione per altri 60 velivoli per Transavia e KLM. Altri quattro ordini sono stati siglati per la versione cargo dell’A350F per Air France.

Il gruppo aereo franco-olandese aveva lanciato una gara all’inizio di quest’anno per rinnovare ed espandere la flotta di medio raggio di KLM e di Transavia sia per la divisione francese sia per quella olandese. A fare pendere in favore del consorzio europeo, avrebbero contribuito anche le tensioni sorte con il produttore americano per i ritardi nelle consegne dei Boeing 787 Dreamliner.

In un comunicato stampa, la compagnia franco-olandese ha fatto sapere che «gli aeromobili della famiglia A320neo offrono le migliori prestazioni per le esigenze delle compagnie del gruppo» oltre a garantire «una riduzione sia dei costi unitari di oltre il 10%, sia del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 del 15%. Inoltre sono meno rumorosi del 50% rispetto alla precedente generazione di velivoli». I nuovi velivoli saranno basati sia all’aeroporto di Amsterdan Schiphol sia di Paris-Orly, entrambi gli scali hub di Transavia e saranno impiegato per le rotte di medio raggio europee.

Con l’accordo Air France-KLM , continua la settimana positiva per Airbus dopo il contratto firmato con Singapore Airlines per una opzione di sette nuovi aerei cargo A350. Nella classifica dei produttori per l’anno in corso, al momento Boeing è prima per ordini fermi, grazie alla forte ripresa delle vendite del modello B737MAX, tornato in servizio dopo il fermo per motivi di sicurezza. Prima della fine dell’anno Boeing potrebbe firmare un contratto con British Airways che ha appena lanciato una nuova compagnia low cost per l’Europa BA Eurofly basata all’aeroporto di London Garwick.