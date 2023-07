Air France-KLM, l’utile operativo supera le previsioni: 733 milioni (+90%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Air France-KLM ha riportato utili del secondo trimestre che hanno superato le aspettative, grazie alla forte domanda di viaggi aerei che, secondo il gruppo aereo, non mostra segni di rallentamento.

L’utile operativo è aumentato del 90% a 733 milioni di euro (806 milioni di dollari), superando le aspettative degli analisti pari a 649 milioni di euro.

Le vendite di biglietti sono aumentate del 14% a 7,6 miliardi di euro, anche al di sopra delle stime.

Air France-KLM non è l’unico gruppo che ancora beneficia della robusta domanda di viaggi aerei che ha rilanciao i bilanci del settore dopo un periodo prolungato di cali, dovuti alla pandemia.

Tuttavia, stanno crescendo le preoccupazioni sulla sostenibilità a lungo termine della domanda mentre i consumatori lottano tra l’inflazione vertiginosa e i costi dei mutui. Ryanair Holdings Plc lunedì ha abbassato le sue previsioni sul traffico per l’intero anno e ha dichiarato che prenderà in considerazione la possibilità di tagliare i prezzi dei biglietti per riempire i posti questo inverno, poiché i passeggeri diventeranno più sensibili ai costi.