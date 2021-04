Air France, via libera di Bruxelles al piano di aiuti da 4 miliardi

2' di lettura

La Commissione europea ha approvato il progetto dello Stato francese di accordare fino a 4 miliardi di euro di aiuti ad Air France-Klm per ricapitalizzare la compagnia aerea, in grandi difficoltà a causa della crisi del Covid-19.

Come contropartita del sostegno, «Air France si è impegnata a mettere a disposizione degli slot orari all'aeroporto di Parigi-Orly, dove ha una significativa potenza sul mercato. Tali disposizioni danno ai vettori concorrenti la possibilità di ampliare le loro attività in questo aeroporto», ha dichiarato il commissario Ue alla concorrenza, Margrethe Vestager in un comunicato. In totale saranno ceduti ad altre compagnie 18 slot.



Parigi raddoppia

Lo Stato francese – ha poi precisato il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire – sarà autorizzato a salire fino a «un po' meno del 30%» del capitale di Air France dall'attuale 14,9%. La ricapitalizzazione della compagnia prevede «la conversione del prestito statale di 3 miliardi di euro» già accordata dalla Francia «in uno strumento di capitale ibrido», come pure un'iniezione di capitale da parte dello Stato tramite un aumento di capitale nel limite di un miliardo di euro, «aperto agli azionisti esistenti e al mercato».

L’impatto sociale

Secondo la Commissione europea «l’aiuto alla ricapitalizzazione eviterà un'insolvenza di Air France e della sua Holding, che avrebbe gravi conseguenze sull'occupazione francese, la connettività e il commercio estero. Lo Stato francese - prosegue - riceverà una remunerazione adeguata per l'investimento e sono previsti meccanismi supplementari per incentivare Air France e la sua holding a riacquistare la partecipazione dello Stato ottenuta a seguito della ricapitalizzazione».

Perdita da 1,3 miliardi

Air France-Klm prevede una perdita operativa di 1,3 miliardi di euro nel primo trimestre. Lo ha annunciato il gruppo franco-olandese, nuovamente soccorso dallo Stato francese a fronte della crisi causata dal Covid-19. Il sostegno pubblico – ha sottolineato il ceo di AF-Klm, Benjamin Smith, in un comunicato – «porterà una maggiore stabilità» per recuperare «una volta che sarà avviata la ripresa». La società sottolinea di disporre di una «solida liquidità e di linee di credito per 8,8 miliardi di euro» al 28 febbraio scorso e «prevede sempre una significativa ripresa della domanda quest'anno».