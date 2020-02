Air Italy in bilico: all’assemblea l’ipotesi liquidazione In una ipotesi di ricapitalizzazione Qatar Airways non può salire oltre il 49% per la legge europea che pone il tetto al 50% ai paesi extra-Ue di Mara Monti

L’annus horribilis del trasporto aereo potrebbe abbattersi anche su Air Italy, la ex Meridiana di cui Qatar Airways controlla il 49 per cento. Il suo destino potrebbe essere segnato dall’assemblea dei soci convocata martedì a Milano, data anticipata dalla precedente convocazione prevista per il 18 febbraio.

Sul tavolo ci sarebbe anche l’ipotesi di liquidazione, secondo indiscrezioni circolate in serata. In una ipotesi di ricapitalizzazione è escluso che Qatar Airways possa salire oltre il 49% per la legge europea che impedisce a una compagnia non europea di avere oltre il 50%. E l’Aga Khan non sarebbe disposto ad ulteriori esborsi di denaro.

Eppure sono passati soltanto due anni dall’entrata del nuovo socio che ha trasformato l’ex compagnia del principe Karim, nata come Alisarda, poi divenuta Meridiana e trasformata in Air Italy con l’entrata del vettore del Medio Oriente.

Il piano industriale presentato era faraonico: 50 aerei in cinque anni, dieci milioni di passeggeri, di cui otto su Malpensa, 1500 assunzioni e nuove rotte intercontinentali. Gli stessi vertici della compagnia avevano dichiarato di volere fare dello scalo di Malpensa il loro hub principale ventilando l’ipotesi di lasciare la Sardegna.

Segnali allarmanti erano già emersi da tempo: a cominciare dal bilancio del 2018, che aveva registrato una perdita di 164 milioni di euro, tendenza che pare confermata anche per il 2019. Non solo: del piano industriale per i prossimi due anni, che doveva essere presentato nelle scorse settimane, per ora non c’è traccia. Un altro segnale di difficoltà è dato dagli aerei basati a Malpensa, 4 per il lungo raggio e 2 per il corto raggio, parte dei quali in leasing senza assicurazione di un rinnovo. Se questa ipotesi fosse confermata il rischio sarebbe la chiusura delle rotte oppure alleanze con altre compagnie.