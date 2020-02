Air Italy, De Micheli: «I soci confermano la liquidazione» Nessuna disponibilità dei soci a fare marcia indietro. Si lavora a un decreto a sostegno del reddito dei dipendenti. Lo ha detto il ministro De Micheli di Mara Monti

Air Italy in liquidazione

2' di lettura

Avanti con la liquidazione di Air Italy, nessuna disponibilità di entrambi i soci a fare marcia indietro. Dall’incontro di questa mattina al Mit tra il ministro Paola De Micheli e le organizzazioni sindacali (assenti i liquidatori della compagni aerea) non è emersa la volontà di Alisarda con il 51% e di Qatar Airways con il 49% di ritirare la decisione di cessazione delle attività e perseguire quella del concordato preventivo che avrebbe consentito l’accesso ai lavoratori agli ammortizzatori sociali.

«Abbiamo avuto conferma che la proprietà Air Italy non ha intenzione modificare la procedura» di liquidazione, ha comunicato il ministro

Paola De Micheli ai sindacati. «Questo non significa che il governo non abbia provato a immaginare alternativa al loro no», ha aggiunto il ministro che ha sperato fino all’ultimo di tramutare la liquidazione in concordato.

A sostegno dei 1.450 dipendenti si lavora all’applicazione dell’articolo 44 del cosiddetto decreto Genova, introdotto dopo il crollo del ponte Morandi, che prevede un ampliamento della norma transitoria relativa alla cigs per cessazione di attività, consentendo la cassa integrazione per 12 mesi. La conferma viene dallo stesso ministro al termine dell’incontro: «Il governo si è impegnato a prevedere una misura di sostegno al reddito dei lavoratori di Air Italy derivante dall'articolo 44 del decreto Genova che avrà bisogno di un passaggio parlamentare con un decreto».

Secondo quanto si apprende, sarebbe confermata la proroga del regime di continuità territoriale a partire dal 16 aprile, quando Air Italy cesserà i voli, fino al 31 dicembre con il ripristino dei precedenti bandi. A questo punto è probabile che sarà Alitalia a svolgere il servizio.

Allo studio le ipotesi per garantire anche la continuità aziendale, ma il percorso appare difficile. Sul tavolo la proposta della regione Sardegna di entrare al 51% insieme a Qatar Airways al 49% uno scenario che al momento non trova l’appoggio della compagnia del Golfo. «Il governo - ha aggiunto il ministro - è disponibile a valutare ogni ipotesi di soluzione industriale per Air Italy nel nostro Paese, anche con l’apporto del sostegno delle Regioni più coinvolte, Sardegna e Lombardia».