Air Italy, incontro al Mit: si cerca una alternativa alla liquidazione I lavoratori del vettore hanno tenuto presidi a Malpensa e a Olbia mentre tutti i sindacati in coro hanno chiesto di mettere in sicurezza i lavoratori. di Mara Monti

Il day after la notizia della liquidazione di Air Italy è interlocutorio per cercare di trovare una soluzione che non lasci a casa 1400 dipendenti del vettore impiegati tra Milano e Olbia. Questa mattina incontro al Mit con il ministro dei Trasporti Paola De Micheli,la sottosegretaria allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde, e il presidente di Enac, Nicola Zaccheo con i commissari liquidatori Enrico Laghi e Franco Lagro durante il quale si è preso atto della decisione irrevocabile degli azionisti, Qatar Airway con il 49% e Alisarda con il 51 per cento. I lavoratori del vettore hanno tenuto presidi a Malpensa e a Olbia mentre tutti i sindacati in coro hanno chiesto di mettere in sicurezza i lavoratori.

Nel ribadire che «obiettivo prioritario del governo è il lavoro», i dicasteri interessati hanno convocato per la prossima settimana i sindacati e i rappresentanti delle due Regioni coinvolte, Sardegna e Lombardia

«per un ulteriore approfondimento delle proposte oggi avanzate», si legge in una nota. Il governo ha ribadito ai commissari di Air Italy «la sua forte irritazione per le modalità di gestione della vicenda e il mancato coinvolgimento delle istituzioni».

Intanto si fa strada l’ipotesi di un possibile intervento della regione Sardegna, già impegnata a difendere la continuità territoriale, alla luce della disponibilità di Qatar Airways di sostenere il rilancio e la crescita della compagnia aerea, senza escludere la possibilità di entrare nel capitale sociale di Air Italy. Ad avanzare la proposta il consigliere regionale Pd Giuseppe Meloni mentre il Consiglio regionale sta lavorando a un ordine del giorno a sostegno del presidente della Regione Christian Solinas che incontrerà gli azionisti di Air Italy per capire perché «non sono state portate avanti tutte le iniziative per evitare la crisi».