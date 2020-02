Air Italy pronta a licenziare tutti i 1.450 dipendenti. «Cessioni per mantenere i posti»

Nel dicembre del 2018 la compagnia aveva presentato un piano di espansione che prevedeva l’arrivo di 50 nuovi aerei e la creazione di 1.500 posti di lavoro per coprire 50 destinazioni soltanto in Italia tra Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme per alimentare i voli intercontinentali dall'hub internazionale di Malpensa.



La storia è andata diversamente e ora i 1.450 dipendenti di Air Italy che lavorano tra Olbia e Milano Malpensa rischiano il posto di lavoro. La compagnia negli ultimi due anni ha sempre chiuso i bilanci in rosso,:

nel 2018, primo anno della partnership, le perdite ammontavano a quasi 160 milioni, vale a dire il 57% del fatturato.

Non è andata meglio nel 2019: nonostante l'aumento del fatturato, che è atteso attorno ai 330 milioni di euro, le perdite previste dovrebbero toccare i 230 milioni di euro, cioè il 70% del fatturato. La compagnia, posseduta per il 49% da Qatar Airways e per il 51% dall'Aga Khan attraverso Alisarda, non sembrava avere alternative se non la liquidazione e nomina di due liquidatori. Una decisione presa dagli azionisti dopo un'assemblea tenutasi tra Milano e Doha.

