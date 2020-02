Air Italy in liquidazione: aerei a terra, piano per garantire i passeggeri fino al 25 febbraio

Il presidente Roberto Spada aveva proposto di ripianare la perdita mediante l'integrale utilizzo delle riserve, l'azzeramento del capitale, e il contestuale aumento del capitale col sovrapprezzo necessario a coprire la perdita residua. Il socio unico, Aqa Holding, ha dichiarato «di non essere intenzionato ad approvare la proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione» e, di conseguenza, ha dato il via libera alla liquidazione. Aqa Holding ha ottenuto la nomina come membri del collegio dei liquidatori di Enrico Laghi e Franco Maurizio Lagro.

In una nota Qatar Airways fa sapere che era pronta a fare la «propria parte nel sostenere il rilancio e la crescita della compagnia aerea, ma ciò sarebbe stato possibile esclusivamente solo con l'impegno di tutti gli azionisti».

Segnali allarmanti per il futuro di Air Italy erano già emersi a cominciare dal bilancio del 2018, che aveva registrato una perdita di 164 milioni di euro e al 30 novembre scorso la perdita ha toccato 356,7 milioni di euro. Nel bilancio figuravano anche una riserva negativa di 841.787 euro a fronte di riserve per complessivi 263,9 milioni e del capitale sottoscritto e versato per 133.913 euro.

Per il segretario nazionale della Filt Cgil Fabrizio Cuscito «non permetteremo che 1.500 lavoratori vengano messi per strada nell’indifferenza di tutte le istituzioni. La messa in liquidazione di Air Italy è l'ennesimo atto predatorio da parte di imprese straniere nei confronti del lavoro nel nostro paese» auspicando «un segnale di vita da parte dei ministeri competenti che impediscano il disastro occupazionale che sta avvenendo nel trasporto aereo».

