Air Italy, quel piano ambizioso di Qatar Airways mai decollato Il piano prevedeva 50 nuovi aerei e la creazione di 1.500 posti di lavoro. Ma la compagnia in due anni ha sempre chiuso in rosso di Mara Monti

(Alessandro Serrano' / AGF)

Era il dicembre del 2018 quando il chief operating officer di Air Italy, Rossen Dimitrov a Malpensa presentava il nuovo volo per Mumbai e l’apertura di nuovi collegamenti per gli Stati Uniti, l’Asia e l’Africa. Un piano ambizioso come era stato annunciato dallo stesso ceo di Qatar Airways, Akbar Al Baker che sfidando Alitalia si era detto convinto di volere diventare il brand numero uno in Italia: «Abbiamo le risorse per farlo». Quel piano prevedeva previsti 50 nuovi aerei, la creazione di 1.500 posti di lavoro per coprire 50 destinazioni soltanto in Italia tra Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme per alimentare i voli intercontinentali dall’hub internazionale di Malpensa.

La storia è andata diversamente e ora i 1.200 dipendenti di Air Italy che lavorano tra Olbia e Milano Malpensa rischiano il posto di lavoro. La compagnia negli ultimi due anni ha sempre chiuso i bilanci in rosso, 200 milioni di euro nel 2019 e 164 milioni nel 2018, mentre i passeggeri non hanno superato la soglia critica di due milioni. La compagnia che è posseduta per il 49% da Qatar Airways e per il 51% dall’Aga Khan attraverso Alisarda, non sembra avere alternative se non la liquidazione e nomina di due liquidatori. La decisione sarà presa nelle prossime ore dopo un’assemblea dei soci in corso tra Milano e Doha.

Del resto, il partner qatarino non può salire oltre il 49% per la legge europea e il Principe non intende più bruciare altri soldi in una compagnia che è sempre stata in rosso dal 2008. Non ha aiutato il vettore il fatto di essere stata costretta a mettere a terra i tre B737 Max 8 gli unici presenti in Italia dovendoli sostituire con vettori presi a noleggio.

Di fatto, il progetto di Air Italy puntava a sostituirsi ad Alitalia la quale dopo tre anni è ancora alla ricerca di un partner per il suo rilancio. Tuttavia, il vettore italiano seppur con tante difficoltà e soprattutto sostenuta dai prestiti ponte elargiti dallo Stato e rinnovati numerose volte, continua a volare.

Un marchio storico quello che oggi è Air Italy la quale iniziò come Alisarda nel 1963, servendo una serie di destinazioni in Italia e in Europa dalla sua base a Obia, in Sardegna. Nel 1991, la fusione tra Alisarda e la compagnia aerea spagnola Universair dalla quale nacque Meridiana. Poi nel 2018 l’acquisizione da parte di Meridiana di Air Italy, che in precedenza aveva operato come piccola compagnia aerea charter.