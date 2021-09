Air Italy, riprende la trattativa per evitare quasi 1.400 licenziamenti

2' di lettura

La tregua è terminata. La vertenza che riguarda il futuro degli oltre 1.300 lavorati Air Italy, in cassa integrazione sino al 31 dicembre riparte. Per giovedì, convocata dal responsabile delle relazioni industriali, è fissata (per le 15.30) la riunione tra i rappresentanti dell'azienda in liquidazione dal febbraio del 2020 e le organizzazioni sindacali e di categoria.

La vertenza

L'ultima azione che ha riguardato i 1.383 lavoratori distribuiti tra l'hub di Olbia e quello di Malpensa, risale allo scorso luglio, quando è stato firmato l'accordo per la proroga degli ammortizzatori sociali sino al 31 dicembre. Un'intesa che ha fugato, per sei mesi, lo spettro dei licenziamenti collettivi. Una proroga necessaria per individuare «soluzioni alternative» che a detta dei sindacati «non sono state ancora individuate».

Loading...

La procedura

La vertenza Air Italy comincia l'11 febbraio del 2020 con la messa in liquidazione dell'azienda per via delle perdite. Segue l'aprertura della procedura dei licenziamenti collettivi, sospesa dai provvedimenti legislativi legati per all'emergenza sanitaria Covid 19. Poi l'accordo sindacale. E la cassa integrazione dal 1 settembre 2020 al 30 giugno 2021. Nel frattempo lo stop all'attività aziendale e le altre attività legate alla liquidazione, compresa la vendita dei beni mobili di proprietà. Poi la mobilitazione e la proroga sino al 31 dicembre 2021. Ora la convocazione e la reazione delle organizzazioni sindacali. La mobilitazione

«Il tempo delle promesse è finito e siamo arrivati al capolinea - dice Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Sardegna -. I sei mesi necessari per trovare una soluzione non hanno sortito, per quanto ci riguarda, alcun risultato. Non solo, tutte le richieste di incontro con le istituzioni regionali sono cadute nel vuoto e corriamo il rischio che il know how costruito in oltre 60 anni di attività si perda».

Le opzioni

La proroga sino al 31 dicembre dovrebbe servire per trovare nuove soluzioni. Due le strade prospettate: quella di una compagnia regionale (idea lanciata dalla Regione) o quella, sollecitata dalle organizzazioni sindacali e dal comitato dei dipendenti Air Italy, di un ingresso del personale nell'organico di Ita. «La soluzione, non sarà certo semplice da trovare ma, visto il piano industriale della neo nata Ita con scadenza dicembre 2025, non sarebbe una assurdità se il Governo Nazionale concedesse fino a tale data un periodo di ammortizzatori sociali anche per i lavoratori Air Italy - argomenta Boeddu -. Infatti, dopo gli ultimi due anni in cui il settore del trasporto aereo ha subito durissime conseguenze legate alla pandemia dovute al Covid 19, i numeri registrati anche nell'estate appena trascorsa, sono confortanti e gli analisti prevedono una costante ripresa del trasporto aereo».