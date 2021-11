Air Tech Italy parte alla conquista dei mercati con lo “smart airport” chiavi in mano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono stati giorni frenetici per l’industria aereonautica internazionale, dopo i due anni di stop causati dalla pandemia: la scorsa settimana ha chiuso a Monaco Inter Airport Europe 2021, l’evento leader per i costruttori di tecnologie, attrezzature e servizi per la filiera aeroportuale, mentre in Medio Oriente ha festeggiato il ritorno in grande stile Dubai Airshow, la kermesse mondiale dedicata all'aerospaziale. In entrambi i saloni il “Made in Italy” si è fatto notare, trainato dal marchio simbolo tricolore, Leonardo.

Dal Check in alla pista

Ma dietro al colosso controllato dal Mef (e grazie al suo ruolo di “sentinella” sugli investimenti in gestazione sui mercati internazionali) si sta strutturando una filiera di piccoli e medi operatori italiani con competenze distintive, in grado di offrire chiavi in mano un aeroporto funzionante, dalla progettazione dell’infrastruttura alla costruzione della pista di volo, dagli scanner per l’handling ai radar della torre di controllo. E per la prima volta ATI-Air Tech Italy, questo il nome dell’associazione nata in pieno Covid che rappresenta 35 imprese del settore (su un centinaio di fornitori in Italia per 3 miliardi di euro di fatturato), si è presentata assieme, con una delegazione di 23 associate, a una manifestazione fieristica mondiale come quella di Monaco, esponendo nel padiglione Italia – il più grande e luminoso di tutta la fiera tedesca, grazie al supporto di Ice Agenzia e Maeci – le soluzioni ad alta tecnologia 100% Made in Italy.

Il convertiplano AW609 di Leonardo protagonista al Dubai Air Show

Battesimo Covid per l’associazione

Il lockdown prolungato ha sparigliato i piani dei fornitori di “air equipment”, che hanno aguzzato l’ingegno e affilato l’innovazione per cogliere l’opportunità di cavalcare la conversione green e digitale delle piattaforme di volo. «Siamo nati nel momento peggiore nella storia dell’aviazione – commenta il presidente di Air Tech Italy, Giulio De Carli, intervenuto a Inter Airport Europe per parlare di “Better airports for people” – ma nel campo dell’intelligenza artificiale e delle soluzioni elettriche e sostenibili, noi aziende italiane siamo all’avanguardia. Scontiamo la piccola dimensione rispetto ai competitor, ma questo ci rende anche più flessibili e reattivi. E ora possiamo presentarci insieme, con soluzioni integrate, mettendo a fattor comune competenze ed esperienze, per ottenere spazio sui mercati internazionali e lavorare con istituzioni e partner globali. È la prima volta che partecipiamo a una fiera europea di respiro internazionale e che possiamo confrontarci gomito a gomito con le associazioni omologhe di Francia (Proavia), Germania (Gate), Gran Bretagna (British Aviation Group), ben più consolidate di noi perché operano sul mercato da un decennio».

Lo scenario degli scali: dinamici e green

ATI oggi rappresenta circa un terzo delle imprese italiane nella filiera di fornitura di soluzioni per il traffico aereo, per i servizi a terra, l’handling, l’ingegneria, le costruzioni, la consulenza, l’It, e accentra più della metà del fatturato (1,7 miliardi di euro) e il 60% dell’export complessivo con l’obiettivo - fissato per il 2021, rimandato al prossimo anno causa Covid - di aggregare un’altra cinquantina di aziende. «Il settore aereo è crollato dell’80% lo scorso anno in Italia e si stima non tornerà ai livelli del 2019 prima di fine 2023», sottolinea Sebastiano Veccia, deputy technical oversight director di Enac, l’autorità nazionale per l’aviazione civile, tra gli sponsor di ATI e impegnata ora a rivedere il piano nazionale aeroporti 2030, spostando l’asticella al 2035 e con nuovi traguardi: «Più che ingrandire gli aeroporti – rimarca Veccia - bisogna sfruttare meglio e rendere più sostenibili ed efficienti le infrastrutture attuali, investendo in tecnologie informatiche e digitali, AI, big data, intermodalità ferro-aria, per consentire un passaggio fluido del passeggero, senza barriere e ritardi, da casa all’aereo. Il vecchio piano era statico, ora sarà introdotta una visione dinamica del singolo aeroporto, integrata nel territorio e nel suo sviluppo turistico e industriale».

One Works dalla pista al Voip

Sta lavorando alla costruzione dello “smart airport” One Works, società milanese integrata di architettura e ingegneria (150 profili), che progetta grandi infrastrutture dove si incrociano passeggeri e veicoli, hub multimodali di persone e mezzi: ha firmato le metro di Doha e Riad e sta lavorando in Calabria al masterplanning del nuovo aeroporto al motto “Net Zero target” che il settore aeroportuale si è dato. «Il Covid ha accelerato in modo dirompente i processi di innovazione all’insegna della sostenibilità. Abbattere le emissioni significa anche e-mobility nello scalo ed elettrificazione di tutte le fonti energetiche», rimarca Giulio Corte, direttore della BU Infrastructure di One Works.