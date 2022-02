Airbnb batte la pandemia e le stime degli analisti: entrate a 1,53 miliardi di dollari (+78%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Conti superiori alle attese degli analisti nel IV trimestre del 2021 per Airbnb. La società di affitti online, con sede a San Francisco, ha riportato entrate cresciute del 78% a 1,53 miliardi di dollari, come riporta una nota emessa dalla stessa Airbnb martedì 15 febbraio, superando le previsioni degli analisti che si erano fermate a 1,46 miliardi di dollari. La società con sede a San Francisco ha registrato un utile netto di 55 milioni di dollari, rispetto a una perdita di 3,9 miliardi nello stesso periodo dell’anno precedente, segnando un record per il periodo. L’utile per azione è stato di 8 centesimi, rispetto alle stime di 3 centesimi.

L’amministratore delegato Brian Chesky ha definito i risultati «l’anno migliore nella storia della nostra azienda» e ha affermato che Airbnb è stata in grado di resistere alla pandemia grazie a un modello di business altamente adattabile. «Abbiamo milioni di tipi di case in quasi ogni fascia di prezzo in tutto il mondo», ha detto Chesky in un’intervista a Bloomberg Television. «Ciò ha significato che, nonostante i cambiamenti nelle abitudini di viaggio, siamo in grado di adattarci».

Loading...

Un brutto periodo a inizio pandemia

La società si è ben ripresa dall’inizio della pandemia, quando l’azienda aveva tagliato migliaia di posti di lavoro. Dopo lo shock iniziale, gli affari sono esplosi anche a causa delle esigenze di smartworking: i lavoratori non dovevano più essere negli uffici tradizionali cinque giorni alla settimana e potevano lavorare da qualsiasi luogo. «Di conseguenza - ha affermato Airbnb in una lettera agli azionisti - molte persone hanno deciso di spostarsi in migliaia di paesi e città, rimanendo per settimane, mesi o persino intere stagioni».

Privilegiati i soggiorni lunghi

Quasi la metà del numero di notti prenotate nel quarto trimestre del 2021 ha riguardato soggiorni di una settimana o più, e una notte su cinque era per soggiorni da un mese o più.



Nel primo periodo dell’emergenza pandemica, molte persone hanno cercato casa in aree rurali a breve distanza dalle grandi città, ma ora, secondo Airbnb, molti stanno iniziando a tornare nelle città. Nel quarto trimestre, le notti lorde prenotate nelle destinazioni urbane sono aumentate rispetto al trimestre precedente e sono quasi tornate ai livelli dello stesso periodo del 2019.