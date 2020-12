Airbnb fissa la forchetta di prezzo: valutazione fino a 35 miliardi La società, che sarà quotata sul Nasdaq, ha intenzione di raccogliere circa 2,5 miliardi di dollari; l'Ipo è prevista entro la fine del mese

Airbnb ha fissato la forchetta di prezzo per la sua Ipo a 44-50 dollari per azione, per una valutazione che arriva fino a 35 miliardi di dollari. La società, che sarà quotata sul Nasdaq, ha intenzione di raccogliere circa 2,5 miliardi di dollari; l'Ipo è prevista entro la fine del mese. A causa della crisi, Airbnb ha tagliato di circa il 25% il suo staff (1.900 persone), lo scorso maggio, e ha ridotto le spese relative alle campagne marketing. Contrariamente alle aspettative, Airbnb ha poi registrato un rimbalzo negli ultimi mesi, trainato soprattutto dall'aumento delle prenotazioni durante il periodo estivo, anche se al di sotto degli anni precedenti. Nell'ultimo trimestre, registrato un utile netto di 219 milioni di dollari, su un fatturato totale di 1,65 miliardi.

