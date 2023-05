Airbnb, inflazione e fallimenti bancari spaventano i vacanzieri. Giù le azioni

Il primo trimestre record

La previsione più opaca del previsto è arrivata dopo un trimestre che ha stabilito record in diverse metriche. Il fatturato nei tre mesi terminati il 31 marzo è aumentato del 20% a 1,82 miliardi di dollari, il più alto mai registrato da Airbnb per quel periodo. L’utile è stato di 262 milioni, meglio delle stime di Wall Street e anche questo ha fatto registrare un record per il primo trimestre. L’utile per azione è stato di 18 centesimi, mentre gli analisti si aspettavano 17 centesimi.

Ora ci si attende una frenata abbastanza importante. Le aziende del settore turistico, dalle compagnie aeree agli hotel, hanno aumentato i prezzi seguendo di fatto l’inflazione. Ed è per questo che le persone ora potrebbero iniziare a valutare con maggiore attenzione le spese per i viaggi: i fallimenti bancari, l’aumento dell’inflazione e un mercato del lavoro in affanno, soprattutto nei settori ad alto reddito come quello tecnologico, sono tutti fattori che spingono verso la stretta.





Loading...