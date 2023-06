Airbnb, nuovi filtri per la casa senza barriere (ma fa causa alla città di New York)

L’inclusività

C’è poi un aspetto legato alla cultura dell’inclusività. Non a caso, in collaborazione con Diversity la piattaforma ha lanciato anche “La guida all'accoglienza accessibile” scritta dalla blogger Valentina Tomirotti. La guida, nata con l’obiettivo di promuovere un turismo accessibile che guardi a tutte e a tutti, contiene alcuni utili consigli per chi si trova ad ospitare una persona con disabilità. E suggerimenti pratici, come «Rivolgersi a tutte le persone che hanno prenotato il soggiorno, senza distinzioni», oppure«“Non dare “ruoli” alle e agli ospiti se non vi è certezza: chi accompagna non è per forza un assistente» e ancora «Offrire il proprio aiuto senza eccedere e non insistere se viene rifiutato».

La causa a New York

Mentre in Italia ancora si discute su se e come regolare il fenomeno dei cosiddetti “affitti brevi”, Airbnb fa causa a New York. La piattaforma ha citato in giudizio la Grande Mela per chiedere l’annullamento delle misure che entreranno in vigore in luglio e che chiede agli host di registrarsi presso la città, e in gran parte blocca gli affitti a breve termine – per meno di 30 giorni consecutivi – se i proprietari non sono presenti. Nella causa intentata da Airbnb si definiscono le nuove norme «estreme e oppressive».

New York City rimane uno dei mercati più importanti di Airbnb (che nel 2022 ha avuto entrate nette da affitti a breve termine in città per 85 milioni di dollari, mentre al 1 gennaio c’erano almeno 38.500 inserzioni attive). La piattaforma afferma che è importante per l’industria del turismo della città e aiuta i residenti ad avere un reddito supplementare. Con la metropoli alle prese con una grave carenza di unità abitative, tuttavia, gli affitti a breve termine sono spesso finiti nel mirino di attivisti e politici locali, secondo cui equivalgono a «hotel illegali» che tolgono case a prezzi accessibili dal mercato.

