Airbnb, con più di 3 appartamenti in affitto si diventa un'impresa Stretta su Airbnb e codice identificativo, nuove regole per le locazioni turistiche

Milleproroghe: stretta su Airbnb

Tante le misure che interessano le attività ricettive presenti nel «disegno di legge Turismo», predisposto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e collegato alla nuova legge di Bilancio. Il provvedimento, che potrebbe essere portato in Consiglio dei Ministri forse già la prossima settimana, ha tra gli obiettivi principali quello di combattere la piaga dell'abusivismo, promuovere un turismo sostenibile, scongiurare la desertificazione delle aree interne e aiutare le imprese culturali e creative.





CHI AFFITTA PIÙ DI TRE UNITÀ Numero di appartamenti gestiti da Airbnb. (Fonte: elaborazione Sole 24 Ore su dati estratti da onData su www.airbnb.it)

Prevista la stretta su Airbnb

Il Ddl fissa a tre appartamenti in affitto la soglia massima per non essere considerati impresa. Si stabilisce inoltre che anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo. Misura, quest'ultima già in vigore in alcune regioni, da ultimo in Puglia, con provvedimento pubblicato il 22 febbraio scorso.

Secondo la prima bozza del provvedimento, il disegno di legge dovrebbe essere composto da 18 articoli, suddivisi in tre ambiti: turismo, imprese culturali e spettacolo.





Tasse

Con specifico al turismo, si parte dal credito d'imposta per la riqualificazione, l'accessibilità e la digitalizzazione delle strutture ricettive. È poi prevista l'esenzione su varie imposte (sui redditi, regionali e municipali) per chi avvia o mantiene un'attività economica in un comune delle aeree interne a rischio desertificazione, ovvero con popolazione fino a mille abitanti.

L'imposta di soggiorno verrà applicata da parte dei Comuni, in misura riferita in valore percentuale al prezzo effettivamente corrisposto, non superiore al 10%, comunque sino a 5 euro per notte di soggiorno a persona. È previsto, tra l'altro, la responsabilità del gestore della struttura ricettiva per il pagamento dell'imposta; in caso di omesso, ritardato o parziale versamento, è prevista a suo carico una sanzione fino al triplo del dovuto.