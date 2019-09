Airbnb punta alla quotazione entro il 2020 La società leader delle alternative agli alberghi tradizionali, valutata al momento 31 miliardi di dollari, ha annunciato sul proprio sito l’intenzione di effettuare un collocamento azionario iniziale “durante il 2020”, pur senza fornire dettagli, né su date né su modalità di Marco Valsania

Lehane: "Airbnb punta su sud Italia"

NEW YORK - Airbnb non è del tutto scoraggiata delle recenti fatiche dei collocamenti di società della new e gig economy e mette nero su bianco piani per uno sbarco a Wall Street l’anno prossimo: il leader delle alternative agli alberghi tradizionali, valutato al momento 31 miliardi di dollari, ha annunciato sul proprio sito l’intenzione di effettuare un collocamento azionario iniziale “durante il 2020”, pur senza fornire dettagli, né su date né su modalità. Ma qualche titubanza al cospetto delle tensioni sulle piazze finanziarie e dello scetticismo sulle super-valutazioni delle startup nel tech e Internet potrebbe aver convinto i vertici del gruppo a lasciar cadere ipotesi, coltivate in passato, di arrivare a un collocamento entro la fine di quest’anno.

Non è chiaro se la società abbia già depositato documentazione confidenziale presso la Sec al riguardo dell’operazione. Stando alle indiscrezioni finora emerse, la società potrebbe orientarsi verso un un direct-listing, senza l’emissione di nuovi titoli e tagliando fuori il ruolo delle banche sottoscrittrici e le loro commissioni.

Quella di Airbnb, se davvero procederà sulla strada della Borsa, diventerà comunque una delle alla quotazioni più attese del prossimo futuro. La valutazione da 31 miliardi dell’intero gruppo risale al 2017. L’azienda conta su una posizione e performance finanziaria considerata più solida di recenti, simili colossi arrivati al debutto, da Uber a Lyft, accolti con nervosismo. E anche di WeWork, che nei giorni scorsi ha deciso di rinviare il suo Ipo a causa del grave scetticismo incontrato tra gli investitori che già l’aveva costretta a tagliare la valutazione a circa dieci miliardi di dollari da 47 miliardi. Queste società sono tutte afflitte da perdite. Airbnb non ha offerto informazioni sulla redditività o meno del suo secondo trimestre 2019, ma ha stimato in oltre un miliardo di dollari le entrate trimestrali. In passato aveva inoltre indicato di essere stata in attivo, in termini di utili operativi, sia nel 2017 che nel 2018.