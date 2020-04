Airbnb reagisce al tracollo e lancia le Esperienze online

Meditazione con la pecora, lezioni di cucina marocchina, sessioni di danze irlandesi e spettacoli di magia : queste sono solo alcune delle 50 Esperienze Online disponibili in oltre 30 paesi in tutto il mondo, con l'obiettivo da parte di Airbnb di averne a disposizione oltre 100 nei prossimi mesi.

Diversificazione e mercato domestico

Il progetto Esperienze Online è uno dei primi nati per far fronte alla crisi cercando di diversificare il business e dando un segnale di reattività. Per ora la società non ha ancora stimato l’impatto economico dell’emergenza sulla propria community di host. Per luglio e agosto, le prenotazioni sono aperte, ferme restando le norme sull’emergenza. In ogni caso per i mesi estivi Airbnb invita gli host a politiche di cancellazioni particolarmente flessibili così da incentivare il mercato domestico, verosimilmente il primo a rimettersi in movimento.

Fondo per le cancellazioni e per chi è in difficoltà col mutuo

Nel frattempo Airbnb ha lanciato due iniziative di solidarietà agli host e al personale medico. Sono stati istituiti due fondi, a livello internazionale, rispettivamente di 250 milioni di dollari per gli host che hanno risentito delle cancellazioni e di 10 milioni di dollari per i superhost e gli host di Esperienze che sono in difficoltà nel pagare l'affitto o il mutuo.

Ospitalità a medici e infermieri

Nei giorni scorsi è stato estesa inoltre l’iniziativa Airbnb per medici e infermieri. Inizialmente pensata per accogliere il personale ospedaliero in cerca di un alloggio temporaneo in una nuova città per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, consente anche a chi presta servizio nella sua consueta sede di lavoro di trasferirsi momentaneamente per tutelare i propri cari.

Il nuovo sito è stato sviluppato come parte dell'iniziativa Airbnb Open Homes , lanciata a livello internazionale proprio sul modello del progetto pilota italiano, per dare ospitalità a 100mila professionisti impegnati a fronteggiare l'emergenza. Consentirà in particolare di: