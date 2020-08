Airbnb ritenta lo sbarco a Wall Street, presentata la richiesta di Ipo alla Sec La ripresa dei viaggi dopo il primo picco della pandemia è stato più veloce del previsto, contribuendo a mantenere i piani di Airbnb per un debutto pubblico sul mercato

Si avvicina l'atteso sbarco a Wall Street di Airbnb. La società di home sharing, pesantemente colpita dalla pandemia di coronavirus, ha dichiarato di aver presentato la richiesta di un'offerta pubblica iniziale in via confidenziale alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Le dimensioni e la fascia di prezzo dell'offerta non sono ancora state fissate, ha affermato la società.



Airbnb rimane una delle società in lista per la quotazione più attese di quest'anno. L'amministratore delegato Brian Chesky aveva originariamente in programma di avviare il processo di quotazione presso la Sec il 31 marzo.

Questo prima che Covid-19 chiudesse le frontiere, interrompesse i voli con un impatto per la società di San Francisco di oltre 1 miliardo di dollari di cancellazioni. Con i mercati in subbuglio, i piani sono stati sospesi.

Tuttavia, la ripresa dei viaggi dopo il primo picco della pandemia è stato più veloce del previsto, contribuendo a mantenere i piani di Airbnb per un debutto pubblico sul mercato. La società ha iniziato a vedere segni di ripresa a giugno, con prenotazioni in calo solo del 30% rispetto allo stesso mese del 2019 dopo il calo del 70% a maggio.

