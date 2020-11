Airbnb rivede gli utili e ci riprova con lo sbarco sul Nasdaq La società californiana, che nel frattempo ha tagliato un quarto dei suoi dipendenti, sbarcherà sulla piattaforma del Nasdaq sotto il simbolo 'ABNB'. Dovrebbe essere la più grossa Ipo dai tempi di Facebook

(AFP)

La società californiana, che nel frattempo ha tagliato un quarto dei suoi dipendenti, sbarcherà sulla piattaforma del Nasdaq sotto il simbolo 'ABNB'. Dovrebbe essere la più grossa Ipo dai tempi di Facebook

2' di lettura

Dopo il crollo primaverile con prenotazioni crollate fino al 72% in aprile, tornano a volare gli utili di Airbnb, a dispetto della pandemia: nell'ultimo trimestre 219 milioni di dollari su entrate per 1,34 miliardi di dollari, secondo quanto emerge dal prospetto per il debutto a Wall Street. Lo stesso periodo dello scorso anno, prima della crisi legata al virus, le entrate erano state pari a 1,65 miliardi di dollari, il 19% in più. La società californiana, che nel frattempo ha tagliato un quarto dei suoi dipendenti, sbarcherà sulla piattaforma del Nasdaq sotto il simbolo 'ABNB'. Dovrebbe essere la più grossa Ipo dai tempi di Facebook. Nel 2019 Airbnb aveva fatto registrare complessivamente perdite per 674 milioni di dollari, mentre nel 2020 finora le perdite accumulate sono pari a 697 milioni di dollari su ricavi di 2,5 miliardi, da comparare con il rosso di 323 milioni su ricavi di 3,7 miliardi dello stesso periodo un anno prima. Il gross booking value per i nove mesi è precipitato a 18 miliardi, in ribasso di almeno il 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Leggi anche Airbnb ritenta lo sbarco a Wall Street, presentata la richiesta di Ipo alla Sec

«In un contesto di viaggi altrimenti altamente negativo, ci sono diverse aree della nostra attività che hanno mostrato resilienza, in particolare viaggi nazionali, viaggi a breve distanza, viaggi al di fuori delle nostre prime 20 città e soggiorni a lungo termine», ha affermato la società nel filing alla Sec. «Sebbene riteniamo che i viaggi cambieranno a seguito del Covid-19, l'adattabilità della nostra attività suggerisce che siamo ben posizionati per servire questo mercato dinamico mentre continua a evolversi e riprendersi».

Loading...

Airbnb è stata fondata da Brian Chesky, Joe Gebbia e Nathan Blecharczyk nel 2008 durante la crisi finanziaria come alternativa più economica agli hotel.