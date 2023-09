Airbnb, scatta la stretta di New York contro gli affitti brevi

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

In Europa ci stanno provando (e non sempre con successo, come ad Amsterdam). Da oggi, alle città che puntano a limitare il fenomeno degli “affitti brevi”, si è aggiunta New York. Da martedì 5 settembre è infatti entrata in vigore una legge in base alla quale, previa registrazione in un pubblico registro municipale, possono essere offerti in affitto breve solo appartamenti dove gli host, cioè i proprietari o gli affittuari, risiedono in prima persona e sono effettivamente presenti. Non solo. Gli ospiti non possono essere più di due.

Il caso di New York

Airbnb, Vrbo e Booking.com per incassare le commissioni sugli affitti a breve dovranno quindi assicurarsi che chi mette a disposizione la propria casa abbia ottenuto la necessaria autorizzazione. Salate le sanzioni: gli host che violano le regole potrebbero incorrere in multe fino a 5mila dollari per i recidivi e le piattaforme potrebbero essere multate fino a 1.500 dollari per transazioni che coinvolgono affitti illegali.

Regole stringenti, che di fatto mettono fuori mercato gli accoglienti appartamenti con due e tre camere da letto vicino ai musei per famiglie e persino la possibilità, per le persone, di affittare il proprio appartamento nei fine settimana quando sono via. Anche se Airbnb, Vrbo e altri operatori possono continuare a operare a New York, le nuove regole sono così rigide da tradursi in un “divieto di fatto” sulla propria attività e nella scomparsa di migliaia di annunci.

Loading...

Secondo le autorità locali, gli affitti a breve tramite Airbnb e altre piattaforme hanno spinto al rialzo gli affitti ed esacerbato la crisi immobiliare della città. Molti però criticano le nuove norme e accusano la città di essersi piegata alla lobby degli alberghi, con il risultato di eliminare alternative più economiche per i visitatori.

L'Associazione affitti brevi: decisione ingiustificata

«Quello che va subito messo in chiaro – ha sottolineato Marco Celani, presidente Aigab, associazione italiana gestori affitti brevi – è che il numero delle case che a New York City sono messe a reddito con gli affitti brevi è davvero irrisorio ed irrilevante. Ad agosto 2023, infatti, il portale Inside Airbnb ha mappato circa 43mila annunci online a New York City, di cui il 42% sono camere in condivisione e il 56% case intere. Rispetto al totale delle case esistenti nella Grande Mela (che sono circa 7,8milioni), stiamo quindi parlando di un’incidenza dello 0,5% del totale annunci e dello 0,1% di quelli frequentemente e abitualmente affittate. Si tratta di dati che dimostrano in maniera evidente che la decisione di limitare gli affitti brevi è ingiustificata e risponde alla necessità di accontentare interessi particolari e non risponde ad un allarme reale».

Solo nel 2022, gli annunci di affitti a breve termine hanno fruttato 85 milioni di dollari a New York. Se la città rappresenta una fetta relativamente piccola del mercato globale di Airbnb, le nuove regole mostrano come i governi locali possono incidere, con norme locali, su questo segmento del mercato delle locazioni e metterlo in crisi. New York, infatti, non è l’unica città che si è mossa in tal senso.