Airbus-Boeing: accordo Usa-Ue sulla sospensione dei dazi reciproci Gli Stati Uniti hanno già confermato che sospenderanno le tariffe di ritorsione sui prodotti del Regno Unito coinvolti nella disputa sui sussidi per i produttori di aerei

Gli Usa sospendono i dazi per i prodotti del Regno Unito

Gli Stati Uniti hanno già confermato che sospenderanno le tariffe di ritorsione sui prodotti del Regno Unito coinvolti nella disputa sui sussidi per i produttori di aerei

2' di lettura

L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno concordato di sospendere i dazi reciproci del valore di miliardi di dollari, allentando una disputa transatlantica che dura da 17 anni sugli aiuti ai più grandi produttori di aerei del mondo. La conferma è arrivata dalla stessa presidente della Commisione Ue, Ursula von der Leyen, dopo una telefonata con il presidente americano Joe Biden. «Come nuovo inizio per la nostra partnership, abbiamo deciso di sospendere tutte le tariffe relative alle controversie Airbus-Boeing su aeromobili e prodotti non aerei per un periodo iniziale di 4 mesi. Ci siamo anche impegnati a risolvere queste controversie», ha detto von der Leyen.

La sospensione è di quattro mesi e potrebbe cominciare già da oggi, scrive l’agenzia Bloomberg. La lotta per gli aiuti all’europea Airbus e alla statunitense Boeing ha portato a dazi, autorizzati dall'Organizzazione mondiale del commercio, che si aggirano su un totale di 11,5 miliardi di dollari e interessano una gamma di beni industriali, agricoli e di consumo.

Loading...

L'Ue ha tassato 4 miliardi di dollari di prodotti americani a novembre, circa un anno dopo che l'amministrazione del presidente Usa Donald Trump aveva ignorato le richieste europee di astenersi dall'imporre prelievi su 7,5 miliardi di dollari di importazioni.

Leggi anche Presidenza Biden e agroalimentare, da Coldiretti a Confagricoltura si punta allo stop ai dazi

Gli Stati Uniti hanno già confermato che sospenderanno le tariffe di ritorsione sui prodotti del Regno Unito coinvolti nella disputa sui sussidi per gli aeromobili: una ottima notizia per il Regno Unito del dopo Brexit. La sospensione tariffaria durerà quattro mesi per favorire il «negoziato di una soluzione equilibrata alle controversie», ha detto il governo del Regno Unito in una dichiarazione. La decisione significa che merci come whisky scozzese, biscotti e panna rappresa possono essere importati negli Stati Uniti dalla Gran Bretagna senza essere più soggetti a un dazio aggiuntivo del 25%.